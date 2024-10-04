Мать дочери Промеса пожаловалась, что Квинси не помогает ребенку

Мария Кулешова, мать дочери экс-спартаковца Квиеси Промеса, пожаловалось, что отец не содержит ребенка.

«Он не помогает финансово. Я хочу, чтобы он помогал. Сейчас я обеспечиваю дочь сама», – сказала Кулешова на ютуб-канале «Алена, блин!».