Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Мать дочери Промеса пожаловалась, что Квинси не помогает ребенку

    Мать дочери Промеса пожаловалась, что Квинси не помогает ребенку

    Мария Кулешова, мать дочери экс-спартаковца Квиеси Промеса, пожаловалось, что отец не содержит ребенка.

    «Он не помогает финансово. Я хочу, чтобы он помогал. Сейчас я обеспечиваю дочь сама», – сказала Кулешова на ютуб-канале «Алена, блин!».

    • Также у Промеса есть четверо детей от другой девушки.
    • 32-летний Промес зимой был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

    Новости по теме
    Мать дочери Промеса: «Вижу, как наш ребенок унаследовал лучшие гены Квинси» 9
    Мать дочери Промеса: «Скажите Квинси, что нужно нести ответственность за своих детей» 8
    «Не трогай моего негра»: девушка Промеса выступила с угрозой в адрес матери его дочери 17
    Источник: The Voice

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2024 20:21
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Питерский князь
    1728063433
    Тётя хотела денег? Пусть на работу устроится.
    Ответить
    ...уефан
    1728064069
    ...вот бабла футбольного поднимет децл и с гонцом зашлёт, жди...
    Ответить
    MazaiNN
    1728064760
    32 года. 5 детей. В розыске по линии Интерпола. Сидишь в Эмиратах на подписке. Как скучна моя жизнь....
    Ответить
    Цугундeр
    1728065859
    Трафик крякнул ,откуда деньги..
    Ответить
    FWSPM
    1728068259
    Что бы помогал надо было замуж выходить а так ищи ветра в поле
    Ответить
    k611
    1728069432
    Сейчас он не в том положении чтобы помогать
    Ответить
    =Cпapтак=
    1728099345
    Квиеси Промес даже правильно бомбардир написать без ошибок не может
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+