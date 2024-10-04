Мать дочери Промеса пожаловалась, что Квинси не помогает ребенку

Мария Кулешова, мать дочери экс-спартаковца Квиеси Промеса, пожаловалось, что отец не содержит ребенка.
«Он не помогает финансово. Я хочу, чтобы он помогал. Сейчас я обеспечиваю дочь сама», – сказала Кулешова на ютуб-канале «Алена, блин!».
- Также у Промеса есть четверо детей от другой девушки.
- 32-летний Промес зимой был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.