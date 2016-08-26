Швайнштайгер вызван на ближайшие матчи сборной

Сборная Германии представила заявку на матчи против команд Финляндии и Норвегии.

Игра против Финляндии будет товарищеской и состоится 31 августа, а встреча с норвежцами пройдет 4 сентября в рамках отборочного турнира на ЧМ-2018. Полностью заявка сборной Германии на эти матчи выглядит следующим образом:

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Шкодран Мустафи («Валенсия»), Йонас Хектор («Кельн»), Бенедикт Хеведес («Шальке»), Эмре Джан («Ливерпуль»), Джонатан Та («Байер»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»), Матс Хуммельс, Джошуа Киммих (оба – «Бавария»).

Полузащитники: Сами Хедира («Ювентус»), Тони Кроос («Реал»), Месут Озил («Арсенал»), Юлиан Дракслер («Вольфсбург»), Бастиан Швайнштайгер («Манчестер Юнайтед»), Макс Майер («Шальке»), Юлиан Брандт, Карим Бельараби (оба – «Байер»), Марио Гетце, Юлиан Вайгль, Андре Шюррле (все – «Боруссия» Дортмунд),

Нападающие: Томас Мюллер («Бавария»), Кевин Фолланд («Байер»).