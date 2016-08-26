Чемпионат Германии – на «Бомбардире»

В пятницу поединком «Бавария» – «Вердер» возьмет старт немецкая Бундеслига.

Мюнхенский клуб продолжает удерживать звание флагмана в Германии, завоевав этим летом Суперкубок страны. Чемпионы сменили главного тренера, теперь командой руководит Карло Анчелотти. Были подписаны Матс Хуммельс и Ренату Санчес.

«Боруссия», главный конкурент, тоже не дремлет, подписав сразу восемь футболистов, среди которых оказались Бартра, Гетце и Шюррле. Все остальные важные переходы Бундеслиги можно увидеть в нашей трансферной таблице.

Для чемпионата Германии у нас создан специальный раздел, в котором вы найдете все интересующее вас. Советуем ознакомиться с календарем турнира, чтобы избежать пропуска ключевых матчей. Обязательно прочтите пост об Артуре Видале и его сыне, материал не оставит никого не оставит равнодушным.

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«Бавария» – «Вердер». Сделать ставку