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    Фото дня. Видаль поддержал больного сына


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    Голосов: 3
    21.08.2016 13:00
    Любое изображение на теле человека что-то значит. В случае с футболистами это могут быть памятные даты, трофеи или даже названия команд. Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль выделился из общей массы и поддержал своего сына, который болен страшным недугом. «Бомбардир» показывает новую татуировку на теле известного игрока.

    Сын Артуро Видаля болен сахарным диабетом. В 2015 году ему даже пришлось участвовать в эксперименте по пересадке искусственной поджелудочной железы. «Мой сын тоже там. Мы надеемся, что все пройдет успешно», – искал поддержки чилийский футболист. На время ему даже пришлось прекратить тренироваться и уехать к ребенку.

    Все закончилось хорошо, но Видалю иногда все равно приходится покидать расположение «Баварии», чтобы быть поближе к маленькому Альфонсо. Выражая мальчику еще большую поддержку, любящий отец нанес на свое усыпанное татуировками тело новое изображение. Сын Артуро зависим от инсулина, а новая татуировка Видаля сделана в виде дозатора этого гармона.

    Фото дня. Стадион превратился в бассейн

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    Чилийский игрок выложил в Twitter эту же фотографию с призывом к президенту страны Мишель Бачелет, чтобы та сделала инсулиновые дозаторы еще доступнее для больных диабетом первого типа. Достойный поступок для футболиста, репутация которого в футбольном мире далека от идеальной.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 27 августа 2016, 00:20

      сыну вызродовлеия!Артуру удачи!

      2
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      Рейтинг: +29

      Her.O 22 августа 2016, 16:57

      Здоровья пацану!

      3
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      Рейтинг: +106

      nice_taste 22 августа 2016, 11:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пиарится за счёт здоровья сына? вы совсем отбитые тут что ли?

      -4
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 21 августа 2016, 19:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гнусно на публику такое устраивать ,сын болен ,он татухи штампует,кретин !

      -5
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      Рейтинг: +435

      aurora5858 21 августа 2016, 18:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Горе понятно-болезнь. Но на фото петух и петушок.

      -4
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 21 августа 2016, 15:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот еблан .....

      -5
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 21 августа 2016, 14:43

      Эмммм...И что?Он от этой татушки исцелится сразу?А вообще,все эти флешмобы,хештэги,аватарки с флагами и т.д. - зачем?Зачем из проблем и трагедий устраивать фарс?

      -3
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 августа 2016, 13:36

      Что же это за поддержка? Ну, нарисовал на пузе какую-то фигню, назвал это дозатором для инсулина. А ребёнку от этого легче? Думаю, что, в лучшем случае, до первого приступа. Лучше бы отдавал часть своего немаленького бабла на исследования и лечение этой напасти (не только сыну)! Подвижки, кстати, хотя и небольшие, в борьбе с диабетом есть.

      2
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 21 августа 2016, 13:23

      понятно дело, это ж сын. тоже мне событие. такое надо делать молча, короче пиарится мужик

      3
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