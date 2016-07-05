Фото дня. Стадион превратился в бассейн

На Китай обрушились сильные дожди. Началось наводнение, в результате которого пострадали люди и различные объекты. «Бомбардир» показывает, что стало с футбольным стадионом.

Проливные дожди привели к гибели примерно 180 человек. Особенно пострадали от стихии провинция Хубэй и южная часть Китая Аньхонь. Людям приходится покидать места проживания, потому что вода разрушает постройки. В городе Эржоу вообще впервые в истории был затоплен футбольный стадион. Арену построили 30 лет назад, а за это время с ней не случалось ничего подобного. Теперь же стадион смело можно переделывать в плавательный бассейн.

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