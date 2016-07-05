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    Фото дня. Стадион превратился в бассейн


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    Голосов: 4
    05.07.2016 15:30
    На Китай обрушились сильные дожди. Началось наводнение, в результате которого пострадали люди и различные объекты. «Бомбардир» показывает, что стало с футбольным стадионом.

    Проливные дожди привели к гибели примерно 180 человек. Особенно пострадали от стихии провинция Хубэй и южная часть Китая Аньхонь. Людям приходится покидать места проживания, потому что вода разрушает постройки. В городе Эржоу вообще впервые в истории был затоплен футбольный стадион. Арену построили 30 лет назад, а за это время с ней не случалось ничего подобного. Теперь же стадион смело можно переделывать в плавательный бассейн.

    Фото дня. Пиво с министром после Англии

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Mail, China.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 июля 2016, 11:02

      Всё для ватерполо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 июля 2016, 16:51

      А говорят в Китае все на соплях делают. Вон даже не протекает!!! )))))))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > ufos73 5 июля 2016, 19:55

      бу гагага)))

      -2
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