Отбор на ЧМ-2018. Иран и Южная Корея едут в Россию, Сирия будет играть в стыковых матчах

Состоялись очередные матчи азиатского отбора на чемпионат мира-2018. Сборная Ирана дома играла против сирийцев и пропустила в турнире впервые с ноября 2015 года.

Сборная Узбекистана дома не смогла победить южнокорейцев, а Китай в гостях одолел катарцев. Эти матчи в Азии были последними.

По итогам турнира на чемпионат мира напрямую едут иранцы и южнокорейцы, а сирийцы, опередившие узбекистанцев благодаря разнице мячей, будут пытаться пробиться через стыковые поединки.

Отбор на ЧМ-2018. Азия. 10-й тур

Иран – Сирия – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Тамер, 13; 1:1 – Азмун, 45; 2:1 – Азмун, 64; 2:2 – Аль-Сома, 90+3.

Катар – Китай – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Афиф, 47; 1:1 – Сяо Жи; 1:2 – Ву Лей, 83.

Удаления: нет – Женг Жи, 80.

Узбекистан – Южная Корея – 0:0