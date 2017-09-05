Отбор на ЧМ-2018. Иран и Южная Корея едут в Россию, Сирия будет играть в стыковых матчах

Жаль не команду жаль 32 млн кто болел за Узбекистан.
Состоялись очередные матчи азиатского отбора на чемпионат мира-2018. Сборная Ирана дома играла против сирийцев и пропустила в турнире впервые с ноября 2015 года.
Сборная Узбекистана дома не смогла победить южнокорейцев, а Китай в гостях одолел катарцев. Эти матчи в Азии были последними.
По итогам турнира на чемпионат мира напрямую едут иранцы и южнокорейцы, а сирийцы, опередившие узбекистанцев благодаря разнице мячей, будут пытаться пробиться через стыковые поединки.
Отбор на ЧМ-2018. Азия. 10-й тур
Голы: 0:1 – Тамер, 13; 1:1 – Азмун, 45; 2:1 – Азмун, 64; 2:2 – Аль-Сома, 90+3.
Голы: 1:0 – Афиф, 47; 1:1 – Сяо Жи; 1:2 – Ву Лей, 83.
Удаления: нет – Женг Жи, 80.