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    Отбор на ЧМ-2018. Иран и Южная Корея едут в Россию, Сирия будет играть в стыковых матчах

    Состоялись очередные матчи азиатского отбора на чемпионат мира-2018. Сборная Ирана дома играла против сирийцев и пропустила в турнире впервые с ноября 2015 года.

    Сборная Узбекистана дома не смогла победить южнокорейцев, а Китай в гостях одолел катарцев. Эти матчи в Азии были последними.

    По итогам турнира на чемпионат мира напрямую едут иранцы и южнокорейцы, а сирийцы, опередившие узбекистанцев благодаря разнице мячей, будут пытаться пробиться через стыковые поединки.

    Отбор на ЧМ-2018. Азия. 10-й тур

    Иран – Сирия – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Тамер, 13; 1:1 – Азмун, 45; 2:1 – Азмун, 64; 2:2 – Аль-Сома, 90+3.

    Катар – Китай – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Афиф, 47; 1:1 – Сяо Жи; 1:2 – Ву Лей, 83.

    Удаления: нет – Женг Жи, 80.

    Узбекистан – Южная Корея – 0:0

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 19:58
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +11

      sirvip 7 сентября 2017, 07:09

      Жаль не команду жаль 32 млн кто болел за Узбекистан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      sirvip 7 сентября 2017, 07:06

      На каком месте такой и футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      sirvip 7 сентября 2017, 06:56

      Надо просмотреть все видеозаписи игры Иран Сирия. ФИФА заинтересует

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 сентября 2017, 09:47

      Даже Сирийцы в стыках,узбеки налажали конечно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      sirvip 6 сентября 2017, 08:30

      Прощай футбол и Баюбайбаян

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 6 сентября 2017, 06:06

      Виталик Денисов пролетел мимо кассы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 сентября 2017, 22:38

      Азмун расстарался, даже удивительно.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -70

      Diman Red 5 сентября 2017, 22:16

      Молодцы персы, хундаи тоже молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 5 сентября 2017, 20:06

      наконец-то Азмуна прорвало на голы. ждём продолжения в субботу.

      1
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