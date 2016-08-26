Касильяс и Фабрегас остались вне заявки сборной Испании на ближайшие матчи

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил список игроков, которые примут участие в ближайших поединках команды. «Красной фурии» в скором времени предстоит встретиться в товарищеской игре с Бельгией, а также провести матч отборочного турнира к ЧМ-2018 против Лихтенштейна.

Отметим отсутствие в заявке голкипера «Порту» Икера Касильяса, которого в составе заменил страж ворот «Вест Хэма» Адриан. Кроме того, Лопетеги решил обойтись еще без нескольких участников Евро-2016: Эктора Бельерина, Хуанфрана, Бруно Сориано, Сеска Фабрегаса, Педро и Аритса Адуриса.

Полностью состав сборной Испании выглядит так:

Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Пепе Рейна («Наполи»), Адриан («Вест Хэм»).

Защитники: Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль (оба – «Реал»), Марк Бартра​ («Боруссия» Д), Серхи Роберто, Жерар Пике, Жорди Альба, (все – «Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Хави Мартинес («Бавария», Германия).

Полузащитники: Серхио Бускетс, («Барселона»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Давид Силва («Манчестер Сити»), Марко Асенсио, Лукас Васкес (оба – «Реал»), Коке, Сауль Ньигес (оба – «Атлетико»).

Нападающие: Альваро Мората («Реал»), Нолито («Манчестер Сити»), Диего Коста​ («Челси»), Витоло («Севилья»), Пако Алькасер («Валенсия»).