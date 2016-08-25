Кириченко: «У меня же даже лицензии Pro нет, а я уже тренирую в Лиге чемпионов!»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился впечатлениями после победы в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Аякса» (4:1; 5:2 по сумме двух встреч).

«Мы начали матч очень агрессивно, просили об этом ребят. И это сразу дало свои плоды, мы стали создавать опасные ситуации, родили из этого гол. Мы любим играть от обороны, ведя в счете, нам было комфортно вести игру. Матч фантастический.

Когда поняли, что игра стала нашей? Конечно, легче сидеть на скамейке, когда счет 4:0, а не 2:0. Мы хорошо использовали стандартные положения. Ребята прислушиваются к тренерскому штабу, мы много над этим работаем.

В первом матче мы много давали «Аяксу» разворачивать направление атак, не всегда успевали накрывать подачи в штрафную. А подачи – это уже опасность: не всегда удастся сдержать соперника… Но сегодня успевали накрывать, перестраиваться. «Аякс» много не подавал.

Поздравили ли Курбана Бекиевича с днем рождения? Он вышел из раздевалки до 12 часов. Как только вернется, обязательно поздравим.

Если бы кто-то сказал месяц назад, что я выведу «Ростов» на матчи Лиги чемпионов, я покрутил бы у виска. Это невероятный стресс для меня. И невероятный опыт. У меня же даже лицензии Pro нет, а я уже тренирую в Лиге чемпионов!», – сказал Кириченко.