Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кириченко: «Ожидания «Ростова», города и всей страны – пройти «Аякс»

Кириченко: «Ожидания «Ростова», города и всей страны – пройти «Аякс»

23 августа 2016, 21:39
23

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса».

«Ожидания от матча и нашей команды, и города, и всей страны – пройти «Аякс» и выложиться на 100 процентов. Шансы оставались 50 на 50 и до первого матча, и сейчас. Это главное ожидание – пройти «Аякс». Некоторые моменты по сравнению с первым матчем мы перестроим, но это будет относиться к структуре игры. Кое-что в Амстердаме мы делали неправильно, из-за чего теряли инициативу, много моментов возникало у наших ворот», – сказал Кириченко.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Ростов Аякс Кириченко Дмитрий
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлёшкА91
1471979324
Удачи вам ребята!!!
Ответить
Chernyi Lis
1471979394
да!! назло врагам!
Ответить
a-rakhmatov
1471979727
Обязательно пройдете , невзирая на злость и ненависть гражданина Бугагагага - болельщика цыганской Зеньки ))бугагагагагагагагагагага
Ответить
Sergh4
1471983700
Дай бог, мужики!!!! Мы верим в вас!!!
Ответить
Дон Посей
1471985692
РСМ сыграет достойно, невзирая на всякие Бу-га-га и подобные горгазовские отрыжки...Мужики, держитесь, правда за нами!!!
Ответить
marslond
1471987213
Надеемся и ждём выхода в ЛЧ!
Ответить
1bear
1471988591
...победы Ростову - шансы хорошие!!!
Ответить
Warrior God
1472013761
Не нужно за всех говорить,мне лично похуй на ростов.
Ответить
SandersMax
1472018706
по силам вполне
Ответить
vgarakh
1472022386
Вперед мужики, победа за Вами
Ответить
Главные новости
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
1
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
4
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
5
Все новости
Все новости
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
10
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
3
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
Вчера, 17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+