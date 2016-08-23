Кириченко: «Ожидания «Ростова», города и всей страны – пройти «Аякс»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса».

«Ожидания от матча и нашей команды, и города, и всей страны – пройти «Аякс» и выложиться на 100 процентов. Шансы оставались 50 на 50 и до первого матча, и сейчас. Это главное ожидание – пройти «Аякс». Некоторые моменты по сравнению с первым матчем мы перестроим, но это будет относиться к структуре игры. Кое-что в Амстердаме мы делали неправильно, из-за чего теряли инициативу, много моментов возникало у наших ворот», – сказал Кириченко.