Алексей Березуцкий: «Все песни из репертуара Слуцкого ужасны. Этот человек совершенно не умеет петь»

Не доверяю также,как "утке"В.Березуцкого на спартаковской странице о 8 - ми потерянных защитников "Спартака".
Перед этим была попытка Шатова сделать из себя гуру футбольной аналитики.
Коли действительно так... Про IQ Березовского я и не сомневлся, так и перестал сомневаться про IQ Шатова.
Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о музыкальных способностях главного тренера московского клуба Леонида Слуцкого, отметив, что наставник команды совершенно не умеет петь.
«Лучшая песня из репертуара Леонида Слуцкого? Все его песни ужасны. Этот человек совершенно не умеет петь, в чем вы можете сами убедиться», – сказал Березуцкий на встрече с болельщиками.