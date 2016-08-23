Алексей Березуцкий: «Все песни из репертуара Слуцкого ужасны. Этот человек совершенно не умеет петь»

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о музыкальных способностях главного тренера московского клуба Леонида Слуцкого, отметив, что наставник команды совершенно не умеет петь.

«Лучшая песня из репертуара Леонида Слуцкого? Все его песни ужасны. Этот человек совершенно не умеет петь, в чем вы можете сами убедиться», – сказал Березуцкий на встрече с болельщиками.