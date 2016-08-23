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    Алексей Березуцкий: «Все песни из репертуара Слуцкого ужасны. Этот человек совершенно не умеет петь»

    Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о музыкальных способностях главного тренера московского клуба Леонида Слуцкого, отметив, что наставник команды совершенно не умеет петь.

    «Лучшая песня из репертуара Леонида Слуцкого? Все его песни ужасны. Этот человек совершенно не умеет петь, в чем вы можете сами убедиться», – сказал Березуцкий на встрече с болельщиками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2016 20:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      ded-Boris30 23 августа 2016, 22:04

      Не доверяю также,как "утке"В.Березуцкого на спартаковской странице о 8 - ми потерянных защитников "Спартака".
      Перед этим была попытка Шатова сделать из себя гуру футбольной аналитики.
      Коли действительно так... Про IQ Березовского я и не сомневлся, так и перестал сомневаться про IQ Шатова.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2016, 21:24

      мы уже убедились как сладко он поёт, в тон мутко

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