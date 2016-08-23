Эллардайс допустил возвращение Терри в сборную

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс прокомментировал возможность возвращения защитника Джона Терри в национальную команду. Напомним, в 2012 году Терри покинул сборную из-за обвинений в расизме со стороны Футбольной ассоциации Англии.

«Возможно, если у меня будет такой шанс, то я позвоню Терри. Пока еще я не приступил к процессу отбора игроков в сборную, так что нужно подождать, а там будет видно.

Я не знаю, что это будет значить с политической точки зрения; не знаю, есть ли у этого вопроса политическая сторона. Я должен буду поговорить с Терри, если почувствую, что он может вернуться в сборную», – сказал Эллардайс.