Калитвинцев: «Погребняк заслуживает появления на поле»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями после матча девятого тура ФНЛ против «Спартака-2» (2:1).

«Хорошая игра получилась для зрителей. Ошибки были, но и футбол получился хороший.

Появление Денисова в стартовом составе зависит от его состояния. Но нужна еще игровая практика.

Погребняк тренируется, как все. По своей работе на тренировках он заслуживает появления на поле.

В таблицу надо смотреть тогда, когда закончится чемпионат. Для нас же самая важная игра – ближайшая», – казал Калитвинцев.