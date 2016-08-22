Агент Ломбертса: «Зенит» просит за Николаса 4,25 миллиона, «Андерлехт» считает сумму завышенной»

Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст опроверг информацию о том, что петербургский клуб договорился с «Андерлехтом» о трансфере игрока.

«Зенит» просит за игрока примерно такую сумму – около 4,25 миллиона евро. Но в данный момент никаких переговоров нет. «Андерлехт» не выходил на меня, считая эту сумму завышенной. Возможно, в ближайшее время будет какое-то развитие событий», – сказал Верхлуст.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов пойти на уступки и снизить сумму продажи Ломбертса, за которого изначально петербуржцы хотели получить 4,5 миллиона евро.