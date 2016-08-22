Данте объявил о переходе в «Ниццу»

Защитник «Вольфсбурга» Данте в ближайшее время пополнит ряды «Ниццы». Как сообщает источник, 21 августа бразильский футболист прошел медицинское обследование в клубе.

«Я испытываю большое уважение к Фавру. В «Боруссии» он мне очень помог. Я хотел перейти в «Ниццу», так как очень хорошо иметь новый вызов в Лиге Европы. Я желал остаться в «Вольфсбурге», однако потом сложилась совершенно новая ситуация», – сказал футболист.

В прошлом сезоне Данте сыграл в составе «волков» в 24-х матчах чемпионата Германии, в которых отметился голом.