Агент: «Рубин» не отпустит Набиуллина»

Агент защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

«Эльмир Набиуллин интересен многим российским клубам, но «Рубин», учитывая амбициозность президента клуба, его не отпустит. Эльмир является доморощенным футболистом, единственным татарином в казанском клубе. К тому же футболист заключил долгосрочный контракт в начале года.



Мне кажется, сейчас нет никаких предпосылок к тому, что он куда-то перейдeт, хотя к нему возникает интерес многих клубов. В частности, Эльмиром интересовался «Спартак» и «Локомотив». Мое мнение таково, что сейчас переход Набиуллина в другой клуб вряд ли состоится. Насколько я знаю, и сам Эльмир пока не горит желанием куда-то переходить. Ему все нравится в Казани – родная республика, родной клуб.



Набиуллин еще молодой футболист, ему еще нужно прогрессировать, а это легче делать в родном клубе и городе, нежели шарахаться из стороны в сторону. Тем более в «Рубине» сейчас строится новый проект, происходит становление команды, ставятся новые задачи», – заявил Анзор Гаргаев.