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    Газзаев: «Предвыборный процесс сопровождается странными историями»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев, претендующий на пост президента РФС, прокомментировал информацию о том, что на выборы помимо него выставили свои кандидатуры еще три претендента: Виталий Мутко, Сергей Прядкин и Игорь Ефремов.

    – Очевидно, что все трое идут в связке, где кому-то уготована роль «для подстраховки». Но я уже говорил, что любая конкуренция – это интересно. Что ж, будем бороться против всего РФС. Кстати, предлагаю тогда уже всем сотрудникам Российского футбольного союза дружно выдвинуться на выборы президента РФС.

    – Для вас стало неожиданностью появление в списке кандидатов Прядкина и Ефремова?

    – Ситуация действительно несколько странная. Из этого сделали какую-то тайну. Срок подачи заявок завершался 15 августа, а сегодня уже 18-е. Почему три дня ничего не было известно и царило молчание – может быть, кандидаты стеснялись? Не хочется верить, что какие-то решения могли приниматься задним числом. Вы помните, как подавал заявку я – 12 августа пришел в РФС вместе с юристом, мне официально заверили все документы, после чего я дал интервью журналистам. Все было сделано как положено.

    Пока что предвыборный процесс сопровождается странными историями. Напомню, что недавно мне позвонил Виталий Мутко и сообщил о каких-то проблемах с моими документами, хотя 12 августа в РФС на глазах у юриста их у меня официально приняли, подтвердив, что все в порядке. Что это, простое недоразумение или попытка применить административный ресурс? И почему мне звонил сам министр спорта, хотя по такому вопросу это должен был делать обычный сотрудник юридического отдела РФС?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2016 16:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 октября 2016, 18:30

      Бывшему коню ли говорить о странностях?

      -1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 18 августа 2016, 21:03

      никакой тайны нет.Мутко прочно пустил корни и охотно делиться баблом с подельниками.

      0
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 18 августа 2016, 17:44

      Мутько!!!

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 августа 2016, 17:35

      Вперед псина.Дави гадов.

      -2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 18 августа 2016, 17:27

      Если честно, надоели уже все эти питерские дружки ВВП. На всех ключевых постах они, весь бизнес под ними, в том числе отжали вк у Дурова. Теперь и в спорте устроили монополию!!! В спорте должны работать профи, люди, которые разбираются в том или ином виде спорта Кто такой Мутко? Просто чиновник, политик и не более!!! Он мяч то, наверное, только по телеку и со стадиона видел. Реально уже бесит вся эта шайка ввпэшная.

      -1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Зенит оле оле ола 19 августа 2016, 04:56

      на Украине мир закончился что ли? Че ты сравниваешь со странами ниже уровнем? С Африкой еще сравни и радуйся, что не из луж пьем )

      0
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 18 августа 2016, 17:01

      Пёс, укуси их там всех, порви как тряпки

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 августа 2016, 16:36

      Мудко страхуется и он начнет скоро подставлять Вас, Валерий Георгиевич.
      Эти подставные кандидаты отнимут голоса, а потом эти свои голоса отдадут
      Мудко.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 августа 2016, 16:35

      Только не пой,что "в жесткой ,конкурентной борьбе я проиграл(или выиграл)".Даже(выборы) назначение мэра Мухосранска не происходит без ЕГО одобрения. Устроили тут демократию.Мы не какие нибудь пиндосы и гейропа с выборами.Как ОН скажет,так и будет.

      -3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > андрей андреев 18 августа 2016, 16:40

      А, ты узнай как, проигравший на выборах МЭРа Москвы
      С.Собянин стал МЭРом.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladimir-7 18 августа 2016, 20:20

      Догадываюсь)))

      -2
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      Рейтинг: +215

      iuda 18 августа 2016, 16:19

      Они ещё тебе и колеса шилом проткнут

      5
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