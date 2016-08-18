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    Мутко, Газзаев, Прядкин и Ефремов – кандидаты на пост президента РФС

    На выборы главы Российского футбольного союза было зарегистрировано четыре кандидата. Об этом сообщил председатель избиркома РФС Лев Степанов.

    – Сколько зарегистрировано кандидатов, и кому было отказано в регистрации?

    – Избирком рассмотрел представленные комплекты документов и зарегистрировал на пост президента РФС четырех кандидатов: Валерия Георгиевича Газзаева, Игоря Викторовича Ефремова, Виталия Леонтьевича Мутко, Сергея Геннадьевича Прядкина. У зарегистрированных кандидатов есть требуемое минимальное количество выдвинувших их организаций – членов РФС (не менее пяти). Один из жителей Санкт-Петербурга попытался самовыдвинуться в президенты РФС и не смог заручиться поддержкой ни одного члена РФС. В этой связи указанный житель северной столицы не прошел регистрацию, так как его выдвижение не отвечало требованиям Устава РФС.

    Напомним, что выборы президента РФС пройдут 24 сентября в Москве.

    Источник: РФС

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    18.08.2016 13:01
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +146

      serega99 18 августа 2016, 15:46

      Главное, чтобы человек прислушивался к главному тренеру сборной. Если Черчесов скажет убрать лимит, значит его нужно убирать, если нужно изменить его, значит нужно изменить. Поэтому, думаю, Газзаев лучший вариант. Но точно не Мутко! Хотя не удивлюсь, если снова его назначат...

      2
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      Рейтинг: +1298

      Taps 18 августа 2016, 15:17

      Уберите Мудко из футбола навсегда !

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 августа 2016, 14:23

      Пёс - самая нормальная кандидатура.

      2
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 18 августа 2016, 13:43

      Газаев

      4
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      Рейтинг: +1049

      mig28 18 августа 2016, 13:39

      Газзаев скорее всего будет, самый адекватный из всех...

      4
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      Рейтинг: +1423

      Parham 18 августа 2016, 13:30

      ГОЛОСУЕМ!!!!

      0
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 18 августа 2016, 13:29

      Газзаев, Прядкин и Ефремов, это для галочки, что типо борьба идет за место, президентом будет Мутка

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 августа 2016, 13:17

      Не знаю кто такой Ефремов... От конявыъ аж двое выдвигаются... Диагноз тут только один: Пи*дец!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +24993

      bset > ufos73 18 августа 2016, 13:30

      Выступление спартака в еврокубках - вот это пи*дец.
      P.S. Жду коммент "Ну и что, что мы после первой игры в ЛЕ вылетаем? Вот вы в группе ЛЧ..."

      -1
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > bset 18 августа 2016, 13:49

      Ахаха, ага, вот вы в группе и поставите новые антирекорды ЛЧ)))Нашим командам в ЛЧ вообще делать нечего)

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      Рейтинг: +24993

      bset > Alessandro_grande 18 августа 2016, 16:11

      Ну да. Все вратари второго дивизиона гордятся, что в ЛЧ они столько матчей подряд не пропускали, сколько это сделал Акинфеев. А такие диванные эксперты, как ты, еще более горды.

      0
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > bset 18 августа 2016, 17:02

      А ты разве не диванный эксперт? Выступаешь перед публикой (Журналистами) проводишь обзор матчей на ТВ? Ты как и я сидишь на Бомбардире и пишешь комментарии, высказываешь свое мнение

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