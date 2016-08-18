Мутко, Газзаев, Прядкин и Ефремов – кандидаты на пост президента РФС

Главное, чтобы человек прислушивался к главному тренеру сборной. Если Черчесов скажет убрать лимит, значит его нужно убирать, если нужно изменить его, значит нужно изменить. Поэтому, думаю, Газзаев лучший вариант. Но точно не Мутко! Хотя не удивлюсь, если снова его назначат...
На выборы главы Российского футбольного союза было зарегистрировано четыре кандидата. Об этом сообщил председатель избиркома РФС Лев Степанов.
– Сколько зарегистрировано кандидатов, и кому было отказано в регистрации?
– Избирком рассмотрел представленные комплекты документов и зарегистрировал на пост президента РФС четырех кандидатов: Валерия Георгиевича Газзаева, Игоря Викторовича Ефремова, Виталия Леонтьевича Мутко, Сергея Геннадьевича Прядкина. У зарегистрированных кандидатов есть требуемое минимальное количество выдвинувших их организаций – членов РФС (не менее пяти). Один из жителей Санкт-Петербурга попытался самовыдвинуться в президенты РФС и не смог заручиться поддержкой ни одного члена РФС. В этой связи указанный житель северной столицы не прошел регистрацию, так как его выдвижение не отвечало требованиям Устава РФС.
Напомним, что выборы президента РФС пройдут 24 сентября в Москве.