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  • Сонг: «Некоторые игроки «Рубина» могут играть в таких клубах, как «Барселона» и «Арсенал»

Сонг: «Некоторые игроки «Рубина» могут играть в таких клубах, как «Барселона» и «Арсенал»

17 августа 2016, 20:45
15

Полузащитник «Рубина» Александр Сонг рассказал о тренировочном процессе в казанском клубе, а также отметил высокий уровень своих новых напарников по команде.

— Сильно ли отличается тренировочный процесс в «Рубине» от того, что был в «Арсенале» и «Барселоне»?

— С одной стороны, отличается. Но с другой стороны, тренер – испанец, и у нас есть много общего с тренировками «Барселоны». Да, в «Арсенале» больше играют с мячом, там больше игровых упражнений, но больших отличий в целом нет. Все тренировки чем-то похожи и чем-то отличаются.

— После матча со «Спартаком» в прессе отметили вашу хорошую игру. Но в «Барселоне» и «Арсенале» у вас были другие партнеры, и ваш талант был более заметен. Замечаете ли эту разницу?

— Конечно, в «Барселоне» игроки очень высокого уровня. Здесь тоже есть игроки высокого уровня. Мы каждый день друг друга узнаем и понимаем друг друга хорошо. Я вижу, что некоторые из них могут играть в топ-клубах, в том числе, в таких, как «Барселона» и «Арсенал».

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Барселона Арсенал Сонг Александр
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Костя из Барселоны
1471456390
Все-таки хорошо, что в нашем чемпе появился такой замечательный игрок и человек, как Сонг)))
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LOKOfanatik19
1471456478
Ой как нудно это... Либо лесть для ушей болельщиков, либо он не это имел ввиду!
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Alessandro_grande
1471457386
Они сами туда не пойдут...там платят меньше :)
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Adekvat07
1471458451
сонг, что ты куришь?
Ответить
bombardir70
1471458923
Некоторые может и могут а вот ты не смог!Полировал лавку и в Арсенале и в Барсе!А теперь прям звезда!
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Беспринципный Дима
1471459730
Балдакрут
Ответить
Hangeldi
1471460317
Neprawilniy perewod!!!
Ответить
Andrey160268
1471460488
Я тоже могу играть за Барселону или Арсенал! Только я там тоже никому не нужен.)))
Ответить
egrrr
1471460511
Снег заметно усилил наш чемпионат
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Сергей Свояк
1471460577
Саня, Саша, Санёк! Ладно тебе уже заливать)) Рубин амбициозный клуб, игроки рубины могут играть в ТОП-клубах в том числе барселоне и арсенале... Что ещё придумаешь? ))
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