Сонг: «Некоторые игроки «Рубина» могут играть в таких клубах, как «Барселона» и «Арсенал»

Полузащитник «Рубина» Александр Сонг рассказал о тренировочном процессе в казанском клубе, а также отметил высокий уровень своих новых напарников по команде.

— Сильно ли отличается тренировочный процесс в «Рубине» от того, что был в «Арсенале» и «Барселоне»?

— С одной стороны, отличается. Но с другой стороны, тренер – испанец, и у нас есть много общего с тренировками «Барселоны». Да, в «Арсенале» больше играют с мячом, там больше игровых упражнений, но больших отличий в целом нет. Все тренировки чем-то похожи и чем-то отличаются.

— После матча со «Спартаком» в прессе отметили вашу хорошую игру. Но в «Барселоне» и «Арсенале» у вас были другие партнеры, и ваш талант был более заметен. Замечаете ли эту разницу?

— Конечно, в «Барселоне» игроки очень высокого уровня. Здесь тоже есть игроки высокого уровня. Мы каждый день друг друга узнаем и понимаем друг друга хорошо. Я вижу, что некоторые из них могут играть в топ-клубах, в том числе, в таких, как «Барселона» и «Арсенал».