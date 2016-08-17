Каррера: «Боккетти не говорил, что хочет покинуть «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что ничего не знает о желании защитника Сальваторе Боккетти покинуть столичный клуб. Напомним, ранее сообщалось, что итальянец близок к переходу в «Бешикташ».

«Уход Боккетти? Я ничего такого не знаю. Разговаривал с представителем клуба, с самим игроком, но никто не говорил, что Сальваторе собирается покинуть Москву», – цитирует Карреру корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

Почему назначение Карреры – очередной позор руководства «Спартака»