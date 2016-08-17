Кириченко: «В перерыве с игроками разговаривал Бердыев. Это его команда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко признался, что готовил команду к первому матчу заключительного квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Аякса» вместе с Курбаном Бердыевым.

«Я всего лишь исполняющий обязанности. Курбан Бекиевич – консультант. Конечно, нужно понимать, что мы готовили команду вместе. И в том числе в перерыве он разговаривал с игроками. Это ведь команда Бердыева, вы все понимаете.

Я человек не такой эмоциональный, но обстановка на стадионе сумасшедшая, великолепная акустика. Играть было приятно, в такой обстановке редко удается играть в России», – отметил Кириченко.