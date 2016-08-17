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  • Кириченко: «Сложно ответить, что будет с «Ростовом» дальше»

Кириченко: «Сложно ответить, что будет с «Ростовом» дальше»

17 августа 2016, 00:11
31

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко остался доволен игрокой своей команды в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:1).

«Если коротко: «Аякс» владел преимуществом. Ожидали прессинга, это было ожидаемо. Немного не хватало остроты в атаке, были ситуации, когда теряли мяч и вновь получали атаки «Аякса».

Что будет дальше? Мне сложно ответить на этот вопрос. Сейчас готовимся к играм. К сожалению, не хватает игроков. В конце сегодняшнего матча была видна усталость. В Питере вдесятером играли большую часть матча. Нужна определенная ротация. Несмотря на то, что сегодня пришлось обороняться, мы выстояли. Оборона сыграла хорошо. Добились неплохого результата», – сказал Кириченко.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Аякс Ростов Кириченко Дмитрий
Комментарии (31)
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Дон Посей
1471382637
Всё будет нормально! Кризис в мозгах "хозяев" когда-нибудь пройдёт, и пилорама закроется. Ростсельмаш, держись! С ув.
Ответить
Garrincha58
1471382823
как всегда будет ничего
Ответить
Топс
1471382847
Село марино
Ответить
geragera
1471383388
банкротство будет
Ответить
Беспринципный Дима
1471383696
Ростов беспонтовая команда им ни чего не светит дальше
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loko-the_best
1471384150
Просто нужно обыгрывать Аякс, получать бабки, оставлять Бердыева, покупать малоизвестных игроков и оставаться бодрой, сильной командой нашего чемпионата
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Мортус
1471385328
"...сегодня пришлось обороняться..."(с). Смешно. Да вы все время обороняетесь вдесятером. Стиль игры такой.
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P_D
1471389765
усталость и только усталость столь как бы казалось не выразительной игры Ростова. Браво Джанаев но результат на лицо и результат положителен 0.5 балла в копилку России. вопреки всем скептикам .нужен отдых в игре с томью Бекич выпускай молодеж. рфпл весь впереди .нагоним .Гацкан и Азмун и так на отдыхе проявят себя МУЖИКИ все на свежести в ответке .Ростов удачи нам.давайте внесите еще 5 баллов до осени. остался всего один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества»
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ДСА
1471400468
Аякс пройдут - деньги появятся.
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Nayturs
1471410663
Игра Ростова это бальзам на душу российского болельщика после Евро и Спартака
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