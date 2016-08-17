Кириченко: «Сложно ответить, что будет с «Ростовом» дальше»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко остался доволен игрокой своей команды в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:1).

«Если коротко: «Аякс» владел преимуществом. Ожидали прессинга, это было ожидаемо. Немного не хватало остроты в атаке, были ситуации, когда теряли мяч и вновь получали атаки «Аякса».

Что будет дальше? Мне сложно ответить на этот вопрос. Сейчас готовимся к играм. К сожалению, не хватает игроков. В конце сегодняшнего матча была видна усталость. В Питере вдесятером играли большую часть матча. Нужна определенная ротация. Несмотря на то, что сегодня пришлось обороняться, мы выстояли. Оборона сыграла хорошо. Добились неплохого результата», – сказал Кириченко.