Баженов: «Никогда не участвовал в договорных матчах»

Бывший нападающий «Спартака» и «Томи» Никита Баженов отметил, что за свою футбольную карьеру он не принял участия ни в одном договорном матче.

«Никогда не принимал участия в договорных матчах. Вообще, если честно, не представляю, как это сделать. Глупость какая-то. И никогда ничего странного в матчах со своим участием не замечал. Слышал, что такое бывает, но «Томь» никогда в таких вещах не участвовала.

Иногда хочется, чтобы люди перед тобой падали и расступались, но такого никогда не было», – сказал Баженов.