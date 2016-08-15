Кириченко: «Мы приехали играть с «Аяксом» на победу»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился своими ожиданиями от матча плей-офф раунда Лиги чемпионов против «Аякса».

«Соперник более привычен к таким большим матчам, чем мы, но на данный момент думаю, что шансы выйти в групповой этап примерно равны. Мы приехали играть на победу.

«Ростов» будет готов к любой схеме, которую изберет «Аякс». «Фон недовосстановления у нашей команды присутствует. Также мы не сможем рассчитывать на защитника Баштуша, который подпишет контракт с итальянским «Лацио» в ближайшее время. Соперник, как правило, играет по схеме 4-3-3 и 3-4-3. Нам трудно предположить, как «Аякс» сыграет во вторник, но мы будем готовы к любому варианту игры.

«Матч для нас, конечно, особенный, но всю атмосферу Лиги чемпионов можно по-настоящему прочувствовать. Понятно, что этот матч будет самым большим на данный момент в истории нашей команды, будет интересно прочувствовать этот стадион и проверить свои силы», – сказал Калачев.