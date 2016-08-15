Булыкин: «Есть смысл вызвать в сборную России Новосельцева и Кутепова»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что защитник «Спартака» Илья Кутепов и оборонец «Ростова» Иван Новосельцев заслуживают вызова в национальную команду.

«Не люблю называть фамилии, но есть смысл вызвать Ивана Новосельцева на замену тем же Сергею Игнашевичу с Василием и Алексеем Березуцкими. Но у нас очень боятся доверять молодым игрокам, боятся не взять в сборную Игнашевича. Сейчас необходимо экспериментировать и брать молодых футболистов для конкуренции и практики. Однако они должны играть в клубе регулярно, чтобы не было такой ситуации, как при Фабио Капелло, когда людей из дубля приглашали в сборную. Илья Кутепов? Он один из многих игроков, который достоин играть за сборную. У Черчесова есть время пробовать игроков. В конце концов, они будут набираться опыта и знаний от более опытных футболистов», – сказал Булыкин.