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    «Интер» намерен усилить линию обороны Гараем, Блиндом или Мангала

    Руководство «Интера» во время летнего трансферного окна планирует приобрести центрального защитника. По информации источника, основным кандидатом на усиление является оборонец «Зенита» Эсекьель Гарай. Кроме того, в шорт-лист миланского клуба входят футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Дейли Блинд и Эльяким Мангала.

    По данным Transfermarkt, стоимость Гарая составляет 20 миллионов евро, Блинда – 22, Мангала – 23.

    Источник: Football Italia

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    15.08.2016 13:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 15 августа 2016, 14:33

      а чего они Березуцких не берут?? выгодно.. двое по цене одного! лучшее предложение на рынке.

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