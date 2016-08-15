«Интер» намерен усилить линию обороны Гараем, Блиндом или Мангала

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Руководство «Интера» во время летнего трансферного окна планирует приобрести центрального защитника. По информации источника, основным кандидатом на усиление является оборонец «Зенита» Эсекьель Гарай. Кроме того, в шорт-лист миланского клуба входят футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Дейли Блинд и Эльяким Мангала.
По данным Transfermarkt, стоимость Гарая составляет 20 миллионов евро, Блинда – 22, Мангала – 23.