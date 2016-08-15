Юран: «Уже нет такого понятия, как спартаковский стиль. Бердыев в «Спартаке» – оптимальный вариант»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран выразил мнение, что возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака» является правильным решением.

– Как относитесь к возможному назначению Бердыева в «Спартак»?

– Это правильный вариант. Человек опытный, выиграл чемпионаты, кубок России, показал результат с «Ростовом». Если было бы принято решение по иностранцу – это тупик. А на Бердыева возлагают надежды: он знает вкус побед, наладит дисциплину и в быту, и в игре. Поэтому я думаю, что это оптимальный вариант.

– Многие говорят, что Бердыев – это не спартаковский стиль...

– Да причем тут стиль? Что такое стиль? То, как «Спартак» играл в советское время? Уже нет такого понятия как «стиль «Спартака». Сейчас нужен результат, футбол другой. Другие скорости, ТТД. Это немножко раздражает. Сейчас все играют в комбинационный футбол. «Ростов» играл чуть оборонительно, наверное, потому что он понимал, что не так много классных исполнителей. Думаю, Бердыев справится.