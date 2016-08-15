Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юран: «Уже нет такого понятия, как спартаковский стиль. Бердыев в «Спартаке» – оптимальный вариант»

Юран: «Уже нет такого понятия, как спартаковский стиль. Бердыев в «Спартаке» – оптимальный вариант»

15 августа 2016, 08:01
7

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран выразил мнение, что возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака» является правильным решением.

– Как относитесь к возможному назначению Бердыева в «Спартак»?

– Это правильный вариант. Человек опытный, выиграл чемпионаты, кубок России, показал результат с «Ростовом». Если было бы принято решение по иностранцу – это тупик. А на Бердыева возлагают надежды: он знает вкус побед, наладит дисциплину и в быту, и в игре. Поэтому я думаю, что это оптимальный вариант.

– Многие говорят, что Бердыев – это не спартаковский стиль...

– Да причем тут стиль? Что такое стиль? То, как «Спартак» играл в советское время? Уже нет такого понятия как «стиль «Спартака». Сейчас нужен результат, футбол другой. Другие скорости, ТТД. Это немножко раздражает. Сейчас все играют в комбинационный футбол. «Ростов» играл чуть оборонительно, наверное, потому что он понимал, что не так много классных исполнителей. Думаю, Бердыев справится.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
yorgenbarenz
1471239133
Хорошо сказал Юран.
Ответить
tambovchanin
1471239743
да ради бога пусть приходит,на этот позор что в чр что еврокубках противно смотреть здоровая конкуренция нужна а вот забегают ли миллионеры это вопрос другой
Ответить
63_Camapa_63
1471246777
Не в обиду будет сказано болелам СпаМа но им сейчас не до стиля , Бекиич или другой тренер будет все равно делать свой стиль игры. А сейчас игра СпаМа шашки на голо и в атаку а что сзади да хрен с ним. Им бы трофеев хапнуть а какой стиль им по баробану будет
Ответить
Беспринципный Дима
1471247165
Когда хотя бы один раунд квалификации научимся проходить, тогда можно будет о стиле говорить
Ответить
Spartak-Ekata
1471264724
Про стиль уже давно забыли....победы нужны....и кубки над головой поднимать....вот тема настоящего и будущего....
Ответить
Dgon1987
1471267234
Юран прав! Главное результат!
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
4
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
1
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
3
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
1
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
4
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
2
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
1
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
15
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
12
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
17
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
Вчера, 16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
Вчера, 16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
Вчера, 16:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+