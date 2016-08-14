Петраков: «В сложной кадровой ситуации «Томь» играет на максимуме»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал итог матча 3-го тура РФПЛ, в котором его подопечные добились победы над «Уфой» со счетом 1:0.

«Учитывая все наши проблемы, игра получилась тяжелой. До 75-й минуты был доволен, как мы оборонялись. Но потом команда отдала инициативу, и соперник начал создавать остроту у наших ворот. Это немного насторожило. Концовка выдалась нервной. Кадровая ситуация? Мы играем на максимуме, но нам очень тяжело», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш Футбол».