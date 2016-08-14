МЛС. Вилья оформил дубль за «Нью-Йорк Сити»

В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Коламбус» на своем поле принимал «Нью-Йорк Сити». В матче было забито шесть голов, два из которых состоялись уже в добавленные минуты к основному времени встречи. У гостей дубль на счету Давида Вильи.

МЛС. Регулярный чемпионат

​Нью-Йорк Ред Буллз – Монреаль – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Пьятти, 21; 1:1 – Райт-Филлипс, 22; 2:1 – Райт-Филлипс, 41; 3:1 – Дэвис, 46

Удаление: Йонго (Монреаль), 48

Коламбус – Нью-Йорк Сити – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Лэмпард, 41; 1:1 – Мерам, 49; 2:1 – Финли, 80 (пенальти); 2:2 – Вилья, 83; 2:3 – Вилья, 90+2 (пенальти); 3:3 – Финли, 90+5

Нью-Инглэнд Революшн – Филадельфия – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Сэпонг, 2; 0:2 – Понтиус, 51; 0:3 – Маркес, 54; 0:4 – Алберг, 90+3

Ди-Си Юнайтед – Портленд – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бирнбом, 7; 2:0 – Акоста, 29

Даллас – Спортинг – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Акинделе, 66; 1:1 – Дуайер, 68; 1:2 – Дуайер, 73; 2:2 – Уррути, 76

Лос-Анджелес Гэлакси – Колорадо – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Гаши, 51; 1:1 – Стирс, 62