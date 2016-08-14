Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

МЛС. Вилья оформил дубль за «Нью-Йорк Сити»

14 августа 2016, 07:46
2

В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Коламбус» на своем поле принимал «Нью-Йорк Сити». В матче было забито шесть голов, два из которых состоялись уже в добавленные минуты к основному времени встречи. У гостей дубль на счету Давида Вильи.

МЛС. Регулярный чемпионат
​Нью-Йорк Ред Буллз – Монреаль – 3:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Пьятти, 21; 1:1 – Райт-Филлипс, 22; 2:1 – Райт-Филлипс, 41; 3:1 – Дэвис, 46
Удаление: Йонго (Монреаль), 48
Коламбус – Нью-Йорк Сити – 3:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Лэмпард, 41; 1:1 – Мерам, 49; 2:1 – Финли, 80 (пенальти); 2:2 – Вилья, 83; 2:3 – Вилья, 90+2 (пенальти); 3:3 – Финли, 90+5
Нью-Инглэнд Революшн – Филадельфия – 0:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Сэпонг, 2; 0:2 – Понтиус, 51; 0:3 – Маркес, 54; 0:4 – Алберг, 90+3
Ди-Си Юнайтед – Портленд – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Бирнбом, 7; 2:0 – Акоста, 29
Даллас – Спортинг – 2:2 (0:0)
Голы: 1:0 – Акинделе, 66; 1:1 – Дуайер, 68; 1:2 – Дуайер, 73; 2:2 – Уррути, 76
Лос-Анджелес Гэлакси – Колорадо – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Гаши, 51; 1:1 – Стирс, 62

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Вилья Давид
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
valencia 45
1471153785
Вилью в валенсию
Ответить
Den Bull
1471167987
Молодца!
Ответить
Главные новости
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
1
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
2
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
2
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
3
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Все новости
Все новости
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
Вчера, 23:43
Раскрыт следующий клуб Неймара
Вчера, 20:16
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
Вчера, 09:26
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
ВидеоМесси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
9 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
8 августа
1
Глушаков снизил сумму, за которую готов продать майку Месси
6 августа
5
Губерниев назвал футболиста, игравшего лучше Месси и Роналду
6 августа
7
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
«Так бывает, когда хочешь и рыбку съесть, и на член Трампа присесть»: Инфантино высмеяли после тотального бойкота ЧМ
30 июля
ФотоМесси вернулся в «Интер Майами» после чемпионата мира
30 июля
«Сучка Трампа пошла вразнос»: Инфантино раскритиковали за планы продать ЧМ частникам
29 июля
4
Раскрыт новый клуб 38-летнего Чичарито
27 июля
Стало известно, накажут ли Месси за пропуск матча звезд МЛС
27 июля
Карпин назвал главное откровение ЧМ-2026
27 июля
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
Познер хочет взять интервью у Месси и Роналду
26 июля
6
Месси оказался частично бразильцем
26 июля
10
ФотоМесси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026
26 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+