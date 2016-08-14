Глушаков: «Сонг? Я даже не знаю, кто это»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал игру полузащитника «Рубина» Алекса Сонга.

«Как игралось против человека, которого называют одной из главных звезд РФПЛ? Против кого? Я даже не знаю, где он играл, если честно. Кто он, что он? Я, если честно, не следил за «Рубином». Мы сегодня разбирали, кто это восьмой номер – и все. Я не думал, что это он.



Говорили, что купили много иностранцев, потратили много денег. Думаю, при Билялетдинове команда была ничуть не хуже, хотя было много русских игроков. А мы разобрали их слабые места, там и пытались вскрывать «Рубин», – заявил Глушаков.