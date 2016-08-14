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Глушаков: «Сонг? Я даже не знаю, кто это»

14 августа 2016, 01:41
40

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал игру полузащитника «Рубина» Алекса Сонга.

«Как игралось против человека, которого называют одной из главных звезд РФПЛ? Против кого? Я даже не знаю, где он играл, если честно. Кто он, что он? Я, если честно, не следил за «Рубином». Мы сегодня разбирали, кто это восьмой номер – и все. Я не думал, что это он.

Говорили, что купили много иностранцев, потратили много денег. Думаю, при Билялетдинове команда была ничуть не хуже, хотя было много русских игроков. А мы разобрали их слабые места, там и пытались вскрывать «Рубин», – заявил Глушаков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Глушаков Денис Сонг Александр
Комментарии (40)
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pokaifu1212
1471128694
Глушаков: "Трофеи? Я даже не знаю, что это"
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GoldPlayFIFARus9
1471129478
Какой ценизм. Но большинство то людей,разбирающихся в футболе знает кто он,и что он. А вот знает ли Сонг кто такой Глушаков,это большой вопрос...
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zagrizlik
1471131673
Ты хоть трофеи то знаешь как выглядят?
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Димон Алма-Ата
1471143772
А почему вы все напали на Глушакова? Ну откуда человеку который не разбирается в футболе знать кто такой Сонг?
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kykyi
1471148214
А откуда он его будет знать? Он дальше Кипра нос не высовывал.Съездит на Кипр, получит по соплям и опять Москва-Тула.
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Диктор
1471148967
Прикольно так-почитал и заметил на ветке нет ни одного спартаковца-одна шваль только.
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Sanloko
1471155112
Глушак из-за груды спамовских трофеев никого не видит, бедняга)))
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vladimir-7
1471157941
Вот теперь будешь знать, гнилой глушак.
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shpilman
1471158140
и нефиг знать)) Денис не обращай внимания на всякий шлак!!!!!!!!!
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ilya43rus
1471162181
Сонг: Глушаков?это где?))))
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