Могиливец выбирает между «Спартаком» и «Локомотивом»

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец близок к уходу из команды. На 23-летнего россиянина претендуют «Спартак» и «Локомотив». Сам игрок отдает приоритет красно-белым, сообщает Вести.Ru.

Напомним, прошлый сезон Могилевец провел в «Ростове» на правах аренды. За донской клуб он сыграл в 26 матчах Преьмер-лиги, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Летом Могилевец вернулся в «Зенит», но главный тренер команды Мирча Луческу не видит для него места в составе. Игрок решил покинуть команду.