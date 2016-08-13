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  • Мутко: «С таким матчами, как «Зенит» – «Ростов», в сборной России будет конкуренция»

Мутко: «С таким матчами, как «Зенит» – «Ростов», в сборной России будет конкуренция»

13 августа 2016, 15:01
29

Президент РФС Виталий Мутко остался доволен футболом, показанным «Зенитом» и «Ростовом» в матче 3-го тура РФПЛ. Отметим, что сине-бело-голубые сумели одержать победу, уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

«Я вчера побывал на матче. Конечно, драматичный настоящий футбол. «Ростов» в первом тайме просто переиграл «Зенит», была своя игра у ростовчан – и на 16-й минуте уже 2:0. Матч для «Зенита» был непростой, они проявили волю и характер, вырвали победу. «Ростов» здорово смотрелся вчера, думаю, что и болельщикам ростовской команды нравится. Еще и удаление у клуба из Ростова было, но команда билась до последней минуты. Все замены, все было здорово.

Если все матчи будут такими, то наш чемпионат будет интересным и будет конкуренция среди игроков сборной. Мне понравился матч», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Мутко Виталий
Комментарии (29)
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Даникс-72
1471090881
Ему понравилось, что зенит выиграл
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андрей андреев
1471092789
Миллер в перерыве заходил в судейскую,этим всё сказано
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Андрей Ермошин
1471093390
Пока Мудко будет у власти, никакого настоящего футбола в России не будет!!!
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Andrew01
1471094956
Это предвыборные подарки..... Голосуйте за меня, фабрики рабочим, землю крестьянам, а деньги мы сами найдем куда потратить.... Мутко.
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takca
1471095410
Не забывайте что г. Мутко совладелец фк зенит. Конечно он рад что зенит отскочил.
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ivanthebest
1471095689
Раньше как-то относительно неплохо относился к Мутко.... Но, после таких высказываний и бездействия, падает просто ниже плинтуса...
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cska-62
1471097093
А какая конкуренция будет среди судей поучаствовать в матчах "Зенита"! Просто боюсь себе представить! Ведь всем им нужно улучшать своё материальное положение... Ну а то, что первенство РФПЛ всё больше и больше превращается в фарс, никого, похоже, не волнует... Настоящие ценители футбола переключаются на ведущие первенства Европы... Так скоро и на стадионах никого не останется... И так посещаемость хромает... Нынешнее судейство посещаемость просто добьёт!
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Вомбат
1471098650
Чемпионаты наши вообще в последние годы держат интригу и являются интересными, но главная интрига не между Зенитом и Ростовом - этим командам золото нынче не светит - а между Краснодаром, Спартаком и ЦСКА. И никакого фарса. Его не было в прошлом сезоне, когда за золото боролись ЦСКА и Ростов. Не будет и в этом. Что бы тут ни писали больные на голову москвичи (извините за тавтологию).
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FanatSerj
1471105303
С таким судейством в матче как Зенит - Ростов, лучше вообще никуда не соваться и не позориться больше.
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Евгений Тарс
1471346861
Да ,хоть я и не болею за эти клубы и вообще из Казахстана-но из 24 матчей 3 туров-это позорнейший матч в смысле судейства для чемпионата России..Да ещё и нахваливает сам руководитель....Неудивительно что спортсмены России в ореоле скандалов за рубежом...Полное покрывательство....Коррупция процветает.....
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