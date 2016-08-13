Мутко: «С таким матчами, как «Зенит» – «Ростов», в сборной России будет конкуренция»

Президент РФС Виталий Мутко остался доволен футболом, показанным «Зенитом» и «Ростовом» в матче 3-го тура РФПЛ. Отметим, что сине-бело-голубые сумели одержать победу, уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

«Я вчера побывал на матче. Конечно, драматичный настоящий футбол. «Ростов» в первом тайме просто переиграл «Зенит», была своя игра у ростовчан – и на 16-й минуте уже 2:0. Матч для «Зенита» был непростой, они проявили волю и характер, вырвали победу. «Ростов» здорово смотрелся вчера, думаю, что и болельщикам ростовской команды нравится. Еще и удаление у клуба из Ростова было, но команда билась до последней минуты. Все замены, все было здорово.

Если все матчи будут такими, то наш чемпионат будет интересным и будет конкуренция среди игроков сборной. Мне понравился матч», – сказал Мутко.