ФНЛ. «Кубань» разгромно уступила «Химкам» и другие результаты

В матче 7-го тура первенства ФНЛ «Кубань» в гостях потерпела разгромное поражение от «Химок» со счетом 1:4.

В других встречах «Тосно» сыграл вничью с «Шинником», «Тамбов» поделил очки с «Соколом».

Первенство ФНЛ. 7-й тур

Тосно (Ленинградская область) – Шинник (Ярославль) – 0:0

Удаление: нет – Гоцук, 85.

Тамбов – Сокол (Саратов) – 0:0

Химки (Московская область) – Кубань (Краснодар) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гащенков, 38; 2:0 – Петрусев, 60; 2:1 – Обухов, 63; 3:1 – Чернышев, 69; 4:1 – Ахба, 81.

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