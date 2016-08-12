Кириченко: «В матче с «Зенитом» все спутало удаление»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко подвел итоги матча третьего тура чемпионата России с «Зенитом», в котором его команда потерпела поражение, ведя по ходу матча со счетом 2:0.

«Почему так глубоко «сели» во второй половине матча? У нас, вообще-то, было удаление в первом тайме, нас заставили глубоко «сесть». В первом тайме игра шла по нашему плану, мы искали ошибки «Зенита», и два раза нашли. Но удаление спутало все.

У нас футболисты не железные, за 20 дней мы играем пятую игру одним и тем же составом. 70 минут играли вдесятером с «Уралом», сейчас тоже большую часть игры провели в меньшинстве. Силы небеспредельные.

Не знаю, с кем общались наши тренеры по телефону на скамейке. У меня телефона нет», – сказал Кириченко.