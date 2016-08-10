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Кириченко: «Бердыев улетел на исполком РФС»

10 августа 2016, 19:11
22

Исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о прощальном ужине, который устроил бывший наставник команды Курбан Бердыев.

– Курбан Бекиевич попрощался там с командой, а сегодня улетел в Москву, насколько мне известно. Завтра заседание исполкома РФС, где он, как я понимаю, будет присутствовать как кандидат на роль главного тренера сборной.

– Отставка Бердыева стала для вас полной неожиданностью?

– Мы теоретически знали о такой возможности, но, тем не менее, это было неожиданно. Для Курбана Бекиевича это стало тяжелейшим решением.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Россия Бердыев Курбан Кириченко Дмитрий
Комментарии (22)
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Dgad
1470845748
А как же Спамтак?)
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bolela_16
1470846569
Тяжко ему будет в сборной...
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nem00700
1470846748
Он там будет присутствовать как один из кандидатов. Его присутствие еще ничего не значит. А уж гиены повылезали.
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Тraumtanzеr
1470847974
Он же выдвинул свои требования насчет сборной.Только совмещение.
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a-rakhmatov
1470847981
Бердыев согласившись совмещать должность тренера Спартака и сборной может поставить крест на своей карьере
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Вомбат
1470849093
Хоть бы он сборную взял, а не Спартак.
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тигр 102
1470850975
надо Семина тренером сборной. Он красавчик свой канал создал в ютубе и собирает талантов. Просто молодец
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Naque
1470852367
Не понятно что мутит КББ, но в нашем ФК Ростов он в сердце, навсегда.....
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Оренбургский фан
1470855349
Было бы весело если КББ возглавил Спартак
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ZhenjaSAB
1470874834
День ИКС наступил!
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