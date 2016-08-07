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    «Оренбург» – ЦСКА. Дзагоев и Головин выйдут в стартовом составе гостей

    Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч 2-го тура РФПЛ.

    «Оренбург»: Гутор, Малых, Андреев, Ойеволе, Воробьев, Бамба, Ефремов, Померко, Афонин, Кацалапов, Саная.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Тошич, Еременко, Головин, Траоре.

    Напомним, встреча между «Оренбургом» и ЦСКА пройдет сегодня на стадионе «Газовик» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: РПЛ

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    07.08.2016 15:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      тоширо 7 августа 2016, 16:17

      почему Делькина в основе не выпускают?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 августа 2016, 15:34

      "Оренбург" - крепкий орешек. По дебютному матчу было видно. Просто так его не разгрызть! А тут он ещё и дома играет... По качеству игры в домашнем матче можно уже будет говорить о его перспективах в сезоне. Именно по качеству игры, а не по результату, который, конечно, тоже очень важен в психологическом плане для игроков.

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