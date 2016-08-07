«Оренбург» – ЦСКА. Дзагоев и Головин выйдут в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и ЦСКА на матч 2-го тура РФПЛ.

«Оренбург»: Гутор, Малых, Андреев, Ойеволе, Воробьев, Бамба, Ефремов, Померко, Афонин, Кацалапов, Саная.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Тошич, Еременко, Головин, Траоре.

Напомним, встреча между «Оренбургом» и ЦСКА пройдет сегодня на стадионе «Газовик» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.