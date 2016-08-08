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РФПЛ. «Спартак» обыграл «Крылья», «Краснодар» разгромил «Терек»

8 августа 2016, 21:20
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В понедельник, 8 августа, двумя матчами завершился 2-й тур Премьер-лиги. «Спартак» после вылета из Лиги Европы минимально обыграл «Крылья Советов». Единственный гол в этой встрече провел Андрей Ещенко.

«Краснодар» на своем поле разгромил «Терек», забив четыре мяча в ворота соперника. Дублем отличился Федор Смолов, еще по голу на счету Ари и Вандерсона.

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

Краснодар – Терек (Грозный) – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Смолов, 33; 2:0 – Ари, 54; 3:0 – Смолов, 77; 4:0 – Вандерсон, 88.

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Сигурдссон, Гранквист, Петров, Каборе, Перейра (Ахмедов, 69), Газинский, Мамаев, Ари (Вандерсон, 81), Смолов.

Терек: Городов, Уциев, Семенов, Родолфо, Плиев, Торже (Лебеденко, 58), Пирис, Кузяев, Иванов, Грозав, Бала (Мбенге, 58).

Предупреждения: Каборе, 38; Ари, 39; Родолфо, 72; Гранквист, 73; Семенов, 76.

Спартак (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ещенко, 70.

Спартак: Ребров, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Таски, Ещенко, Зобнин (Попов, 71), Фернандо, Глушаков, Промес (Ромуло, 81), Зе Луиш (Мельгарехо, 78).

Крылья Советов: Лория, Родич, Ятченко (Божин, 81), Надсон, Таранов, Цаллагов, Концедалов, Ткачев (Бруно, 75), Башкиров, Чочиев (Корниленко, 87), Яхович.

Предупреждения: Фернандо, 71.

Уфа – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

Уфа: Шелия, Аликин, Никитин, Васин, Ваньек, Живоглядов, Стоцкий, Игбун, Кротов (Абдулавов, 61), Безденежных, Обляков (Карлос, 89).

Зенит: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Маурисио (Юсупов, 75), Хави Гарсия, Витсель, Кокорин (Кержаков, 78), Шатов, Джорджевич (Мак, 64).

Предупреждения: Аликин, 71 – Кокорин, 52; Кришито, 79; Нету, 88; Витсель, 90.

Арсенал (Тула) – Рубин (Казань) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Шевченко, 21.

Арсенал: Герус, Беляев, Берхамов, Браун, Бурмистров (Власов, 61), Горбатюк, А. Денисов, Стеклов, Тесак, Шевченко (Аппаев, 87), Шешуков (Мухаметшин, 76).

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самуэль (Жемалетдинов, 67), Жонатас, Карадениз, Набиуллин (Ткачук, 80), Оздоев, Рочина (Девич, 55), Санчес, Устинов, Цакташ.

Предупреждения: Шевченко, 77 – Санчес, 39; Бурлак, 88; Девич, 90.

Амкар (Пермь) – Анжи (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Чума, 31; 2:0 – Зайцев, 89.

Амкар: Селихов, Зайцев, Занев, Джикия, Гиголаев, Комолов (Шаваев, 88), Идову, Гол, Огуде, Чума (Баланович, 62), Шиндер (Йовичич, 79).

Анжи: Беленов, Гаджибеков (Мусалов, 80), Жиров, Лазич, Тигиев, Гасанов, Маевский, Бериша, Газимагомедов (Эбесилио, 46), Георгиевский (Боли, 63), Будковский.

Предупреждения: нет – Жиров, 17; Лазич, 38; Мусалов, 81.

Удаление: Жиров, 65.

Оренбург – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Еременко, 84.

Оренбург: Гутор, Малых, Андреев, Ойеволе, Воробьев (Делькин, 86), Бамба (Маркелов, 86), Ефремов, Померко, Афонин, Кацалапов, Саная (Прудников, 74).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников (Миланов, 81), Дзагоев, Вернблум, Тошич (Натхо, 68), Еременко, Головин (Ионов, 59), Траоре.

Предупреждение: Воробьев, 83 – нет.

Локомотив (Москва) – Томь (Томск) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Шкулетич, 13 (с пенальти); 2:0 – Самедов, 33 (с пенальти); 2:1 – Бикфалви, 76; 2:2 – Пугин, 85.

Локомотив: Гилерме, Денисов, Пейчинович, Михалик, Шишкин, Касаев (Игнатьев, 73), Коломейцев, Ндинга, Миранчук, Самедов, Шкулетич (Хенти, 71).

Томь: Коченков, Бордачев, Дьяков, Пульич, Яблонски, Тишкин (Касьян, 79), Пугин, Бикфалви, Попов (Кудряшов, 64), Голышев (Баляйкин, 65), Самодин.

Предупреждения: Яблонски, 12; Тишкин, 24; Самодин, 72; Баляйкин, 88.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Урал (Екатеринбург) – 0:0 (0:0)

Ростов: Джанаев, Терентьев, Баштуш, Новосельцев, Навас, Кудряшов, Калачев (Эзатолахи, 79), Нобоа, Гацкан, Бухаров (Ерохин, 58), Азмун.

Урал: Заболотный, Данцев, Динга, Новиков, Кулаков, Фонтанелло, Фидлер, Коробов (Чантурия, 75), Емельянов, Лунгу (Ставпец, 82), Павлюченко.

Предупреждения: Гацкан, 25; Павлюченко, 25; Фидлер, 25; Бухаров, 45; Емельянов, 57.

Удаление: Азмун, 23.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Арсенал Рубин ЦСКА Оренбург Амкар-Пермь Анжи Спартак Краснодар
Комментарии (102)
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андрей андреев
1470499548
Никого не хочу обидеть,но по моему Зенит с болгарином не угадал.По крайней мере так кажется после 2-х игр.
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APchelov
1470499769
Три матча подряд соперники не могут распечатать ворота Лодыгина! Ура! Скоро появится информация, что зенит поборется со спартаком за Бердыева.
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REDWHITE_
1470500056
Сейчас бомжи зарыдают)))) Будут про аеки вспоминать)))) ГЫ-ГЫ-ГЫ
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REDWHITE_
1470500156
Бомжатник будет бороться за 7-8 место
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Тренер Зенита
1470500385
Рад своими подопечными! Не пропустили, увезли важное очко из Уфы. За пятое место в этом сезоне точно поборемся!
Ответить
Врач Зенита
1470500926
Надо быстрей лапку Зюбке лечить!)) Он как выйдет, как начнет забивать по пять штук!))))
Ответить
takca
1470583558
Судья всё таки дожал Оренбург.
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AlMann
1470674777
Замечено, что когда играет свинокоманда - какой бы не был результат, на "бомбардире" становится много поросячьего визга.
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REDWHITE_
1470680906
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seawave
1470683155
Эх, так ждал побед Зенита и Крыльев...!
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