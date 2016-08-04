«Химки» интересуются форвардом «Наполи»

Генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев заявил, что российский клуб проявляет интерес к молодому форварду неаполитанского «Наполи» Сому Новотны. Отметим, что Качукаев не стал исключать возможность подписания еще нескольких игроков.



«Да, мы ведем переговоры с «Наполи» по форварду Новотны. Итальянский клуб не против, осталось услышать мнение футболиста. Также у нас идет диалог с другими европейскими клубами: португальским «Порту», итальянской «Фиорентиной», словацкой «Жилиной», хорватским «Хайдуком», чешской «Спартой». Там есть сильные молодые игроки​», – отметил Качукаев.