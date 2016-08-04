Грасия: «Сонг вряд ли будет в заявке на матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия не стал раскрывать подробности возможного состава, который выйдет на матч второго тура российской Премьер-лиги с тульским «Арсеналом».

— Основа на матче с «Арсеналом» будет похожа больше на «Рубин» первого тайма или второго в игре с «Амкаром»?

— Главное, мне хотелось бы играть 11-ю игроками. Поэтому мы постараемся, чтобы было не как во втором тайме игры с «Амкаром» (улыбается). Независимо от того, кто начнет матч с первых минут, независимо от того, какие будут замены, мы постараемся выставить 11 хороших игроков, которые будут бороться и постараемся добиться хорошего результата.

— Как обстоят дела с Сонгом? Попадет ли он в заявку на матч с «Арсеналом»?

— По поводу состава первыми должны узнавать футболисты, состав пока объявлен не был. Что касается Алекса Сонга, сейчас он работает усиленно, старается прибавлять, но, тем не менее, я думаю, что в заявке на матч его пока не будет. В будущем, конечно, мы хотим на него рассчитывать. Еще раз: что касается состава, эти ответы я буду давать, прежде всего, футболистам.

— В Казани стоит испанская жара. Вносите какие-то коррективы в связи с этим?

— Мы, безусловно, принимаем во внимание фактор погоды, но в данный момент нам приходится искать уголок тени, а в скором времени нам придется искать уголок солнца. Мы стараемся адаптироваться к погодным условиям, в этом нет ничего страшного.

— Что можете сказать про «Арсенал»? Команда проиграла в первом туре 0:4 и сейчас вполне выглядит, как раненный зверь.

— Думаю, в матче со «Спартаком» счет не отражает той игры, которая была на поле. В частности, в первом тайме у «Арсенала» были более очевидные моменты, но по ходу матча задача для «Арсенала» усложнилась. Как вы правильно сказали, «Арсенал» будет играть дома и постарается приложить все усилия показать хороший футбол после такого чувствительного поражения. Игра будет непростая, но и мы постараемся приложить все усилия для победы.