Фонсека: «Вылет «Шахтера» из Лиги чемпионов – исключительно моя вина»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека взял вину за вылет донецкой команды из Лиги чемпионов на себя. Напомним, что украинцы в третьем отборочном раунде турнира проиграли по сумме двух матчей «Янг Бойз».

– Прежде всего, хочу поздравить «Янг Бойз». Хочу сказать, что мы на самом деле расстроены. Очень обидно, что не удалось пройти этот этап, потому что одной из наших главных целей было добраться до группового этапа Лиги чемпионов. Прежде чем вы будете задавать мне вопросы, хочу сказать: за все, что здесь произошло, ответственен только я. Это исключительно моя вина.

– Какие планы теперь на Лигу Европы? В Лиге Европы все-таки меньше ответственность. Может, это и хорошо даже, что команды выбыла из Лиги чемпионов? Ответственность меньше, проще строить новую команду.

– Оба эти турнира сложны. Сегодня мы ошиблись. Нам надо говорить о сегодняшней игре, а не где будет легче, а где сложнее. Сегодня мы ошиблись. И все мы должны признать: мы не пришли к той цели, к которой стремились.