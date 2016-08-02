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    Агент: «Семенов в «Локомотиве»? Пока ничего не могу сказать»

    Футбольный агент Сергей Базанов, представляющий интересы защитника «Терека» Андрея Семенова, рассказал подробности возможного перехода своего клиента в «Локомотив».

    «Семенов подпишет контракт с «Локомотивом»? Пока ничего не могу сказать. Этот вопрос нужно задавать руководству «железнодорожников». Они пока никого не покупают и никого не продают. Существует ли интерес? От интереса до покупки достаточно большое расстояние. Пока так далеко не заглядываю. Прежде всего, сам Андрей будет принимать решение относительно своего будущего», – сказал Базанов.

    Действующий контракт 27-летнего футболиста с грозненской командой рассчитан до середины 2019 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2016 16:17
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