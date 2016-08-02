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    Источник: Семенов пополнит состав «Локомотива»

    Защитник «Терека» Андрей Семенов в ближайшее время сменит клубные цвета. Он готов подписать контракт с московским «Локомотивом».

    «Семенов покинет «Терек» и подпишет контракт с «Локомотивом». Семенов ранее продлил контракт с клубом, однако это было сделано с условием, что «Терек» отпустит его в Москву», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Сейчас между сторонами есть действующий контракт, который рассчитан до завершения сезона-2018/19. 27-летний Семенов 1 августа был отозван из заявки «Терека» на сезон-2016/17.

    Источник: Р-Спорт

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    02.08.2016 14:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 2 августа 2016, 14:44

      "источник, знакомый с ситуацией", это про Нобеля Арустамяна?

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      ...
      Рейтинг: +33707

      zra78 > LokoBars 2 августа 2016, 15:05

      Ну конечно же! Этот шнобель думает что всё знает

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