Источник: Семенов пополнит состав «Локомотива»

Защитник «Терека» Андрей Семенов в ближайшее время сменит клубные цвета. Он готов подписать контракт с московским «Локомотивом».

«Семенов покинет «Терек» и подпишет контракт с «Локомотивом». Семенов ранее продлил контракт с клубом, однако это было сделано с условием, что «Терек» отпустит его в Москву», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас между сторонами есть действующий контракт, который рассчитан до завершения сезона-2018/19. 27-летний Семенов 1 августа был отозван из заявки «Терека» на сезон-2016/17.