Семенов: «О переходе в «Локомотив» мне сказать нечего»

Защитник «Терека» Андрей Семенов не смог прокомментировать свой возможный переход в стан столичного «Локомотива», о чем сегодня появилась информация.

«На данный момент по поводу слухов о своем переходе в «Локомотив» ничего сказать не могу. Целый день звонят и спрашивают по этому поводу, но сказать нечего. Пока предметных разговоров нет, потому не могу сказать, состоится переход в «Локо» или нет», – сказал Семенов.

Напомним, что сейчас между сторонами есть действующий контракт, который рассчитан до завершения сезона-2018/19.