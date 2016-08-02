«Крылья Советов» надеются выкупить права на Молло

По словам заместителя генерального директора «Крыльев Советов» Зураба Циклаури, его клуб собирается выкупить права на полузащитника «Сент-Этьена» Йоана Молло, который играл за самарцев на правах аренды в прошлом сезоне.

«Мы не отказались от идеи пригласить Молло, но сначала нужно договориться с «Сент-Этьеном», а потом с игроком по личному контракту.

Пока это не удается сделать в рамках имеющихся на сегодняшний день средств. Но мы на связи с футболистом», – сказал Циклаури.

Молло сыграл за «крылышек» в 23-х матчах прошлого розыгрыша РФПЛ, оформив в них шесть голевых передач.