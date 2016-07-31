Мутко: «Надеюсь, этот чемпионат России нас порадует»

Президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями от просмотра матча стартового тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» (0:0).

«В целом игра была достойной для первого тура: хорошая обстановка, хорошая игра, мне понравилось. Надеюсь, что так и будут все игры проходить. Надеюсь, нас этот чемпионат порадует.

Смотрим с прицелом на будущее, видим, что наши кандидаты в сборную неплохо смотрятся: Шатов, Кокорин, Смольников, а также Миранчук, Шишкин.

«Локомотив» сыграл на своем уровне. Хочется пожелать успехов ему. Это хорошая и сбалансированная команда с хорошим тренером. А «Зенит» играл в свой футбол на хорошем уровне. Так что не думаю, что с уходом Халка мы должны потерять в зрелищности», – заявил Мутко.