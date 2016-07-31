Срна: «Лига чемпионов сейчас важнее чемпионата Украины»

Защитник «Шахтера» Дарио Срна поделился впечатлениями от крупной победы над «Черноморцем» (4:1) в матче второго тура чемпионата Украины.

«Конечно, можно сказать, что победили на классе. Что касается судейства, то были некоторые спорные эпизоды, хоть я и не хотел говорить этого. Знаем, что нам будет очень непросто стать чемпионами в этом сезоне. Учитывая ситуацию, в который мы находимся, надо проявлять уважение. Сегодня в центре обороны действовали уже Кучер и Ракицкий. Это очень важные игроки нашей команды, в этот раз они вновь это доказали. Ожидаю, что мы будем становиться только сильнее.

Важнее ли нам Лига чемпионов, чем чемпионат Украины? На данном этапе да. Нам предстоит провести очень сложный матч на искусственном поле. У нас есть преимущество в два мяча, но надо держать ситуацию под контролем», – сказал Срна.