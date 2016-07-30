Булыкин: «Зенит» поступил с Кержаковым по-свински»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Кержакова в матче против «Локомотива» (0:0).

«Хорошо. Как обычно продела большой объем работы. Единственное, что неприятно в этой ситуации, отлучение футболиста на год от родной команды. Люди поступили по-свински в отношении к своей легенде. Уверен, что Кержаков в ближайших матчах наберет форму и будет выглядеть еще лучше, сможет помочь «Зениту». Хотя ставка будет делаться на Кокорина и Дзюбу», – заявил Булыкин.