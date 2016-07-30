Халк попрощался с «Зенитом»

В перерыве встречи первого тура РФПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» состоялось прощание болельщиков петербуржцев с теперь уже экс-нападающим команды Халком. Бразилец сделал круг почета по «Петровскому» под оглушительные овации и песню группы Queen «We are the champions».

Напомним, Халк защищал цвета сине-бело-голубых с 2012 по 2016 годы. За «Зенит» 29-летний игрок провел 148 поединков, отметившись 77 голами и 66 результативными передачами. В нынешнее трансферное окно он перешел в китайский клуб «Шанхай СИПГ» за рекордные для РФПЛ 56 миллионов евро.