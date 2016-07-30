Манджукич попал в сферу интересов «Барселоны»

В шорт-лист «Барселоны», которая занята укреплением линии атаки в нынешнее трансферное окно, вошел нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич. Сообщается, что ввиду приобретения форварда «Наполи» Гонсало Игуаина «старая синьора» более не нуждается в услугах хорвата. Туринский клуб выразил готовность продать 30-летнего игрока, которого каталонцы, судя по всему, могут заполучить за небольшую сумму.

В позапрошлом сезоне Манджукич уже выступал в чемпионате Испании, защищая цвета «Атлетико». В минувшем розыгрыше Серии А на его счету 10 голов и четыре результативные передачи в 27 встречах.