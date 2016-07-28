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  • Сесар Навас: «Странно, что из «Ростова» в сборную России никого не вызвали»

Сесар Навас: «Странно, что из «Ростова» в сборную России никого не вызвали»

28 июля 2016, 16:43
6

Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы-2016.

– Сколько матчей Евро-2016 вы посмотрели?

– Только игры сборной Испании.

– Так мало.

– Не хватало времени. Хотелось встретиться с друзьями, побыть с семьей.

– Почему Испании выступила так плохо?

– Не знаю. Могу лишь сказать, что мне понравилась игра команды. Испания зрелищно выглядела в атаке. Но бывает, что и фавориты проигрывают.

– Вы удивлены тем, что сборная России не вышла из группы?

– Мне сложно говорить об этом. Думаю, что помешали какие-то внутренние проблемы.

– Может, не хватило игроков «Ростова»?

– Странно, что из нашей команды никого не вызвали. Но это решение тренера.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Россия Испания Навас Сесар
Комментарии (6)
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Aztec58
1469716163
А что в России не странно, а?
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P_D
1469718244
бомж все злиться что их золотые тфутьболеры ниже Ростова да еще и в Сборной обложались. меньше шампанского жрать надо
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Apachi Bur
1469723222
Что за ебанутые люди !!!!
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арейская
1469752790
Слуцкому это аукнулось...
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