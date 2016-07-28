Сесар Навас: «Странно, что из «Ростова» в сборную России никого не вызвали»

Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата Европы-2016.
– Сколько матчей Евро-2016 вы посмотрели?
– Только игры сборной Испании.
– Так мало.
– Не хватало времени. Хотелось встретиться с друзьями, побыть с семьей.
– Почему Испании выступила так плохо?
– Не знаю. Могу лишь сказать, что мне понравилась игра команды. Испания зрелищно выглядела в атаке. Но бывает, что и фавориты проигрывают.
– Вы удивлены тем, что сборная России не вышла из группы?
– Мне сложно говорить об этом. Думаю, что помешали какие-то внутренние проблемы.
– Может, не хватило игроков «Ростова»?
– Странно, что из нашей команды никого не вызвали. Но это решение тренера.
Источник: ФК «Ростов»